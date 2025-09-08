Ï·ÊÞ±ØÊÛ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃ¸Ï©²°¤Ï£¸Æü¡¢ºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òµ­Ç°¤·¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¡Ö£²£°£²£µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥ê¡¼¥°Í¥¾¡µ­Ç°¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍ¥¾¡µ­Ç°ÊÛÅö¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î´ÇÈÄ±ØÊÛ¡Ö¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÈÓ¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢´ï¤Ï¶â¿§¤Ëµ±¤¯ÆÃÀ½Æ«´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢³Ý¤±»æ¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡µ­Ç°¥í¥´¤òÂç¤­¤¯·Ç¤²¡¢¤Þ¤¿¶ñºà¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¥¿¥³¤Î¤¦¤Þ¼Ñ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î£²ÇÜ¤ËÁýÎÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÍ¥¾¡µ­Ç°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï£²£°£²