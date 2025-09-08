©️ABCテレビ 日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」 今回は「頼りになるもやし」をテーマに、手頃でおいしい“もやし”を使ったメニューを中国料理のプロ・川粼元太 先生（辻調理師専門学校）に教わる。 今日のお悩みは「家計のお助け食材もやし。でもいつも炒め物にしか使ってません。他にどんなお料理がありますか？」