（台北中央社）8日の台湾株式市場は、加権指数の上げ幅が一時、前週末比200ポイントを超え、終値での史上最高値を更新した。終値は前営業日比52.80ポイント（0.22％）高の2万4547.38だった。取引時間中には一時、2万4729.96ポイントをつけ、取引中の史上最高値を上回った。台湾積体電路製造（TSMC）を筆頭に、半導体関連銘柄が値上がりした。（何秀玲／編集：名切千絵）