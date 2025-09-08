東京証券取引所は８日、ソニーフィナンシャルグループ（ＳＦＧＩ）の新規上場を承認した。ソニーグループが保有するＳＦＧＩの株式をソニーＧの株主に現物配当による分配するスピンオフを実施。公募や売り出しを行わず、既存の株式だけで上場するダイレクトリスティングにより、９月２９日付で東証プライム市場に新規上場する。主幹事は野村証券。ソニーＧによるＳＦＧＩの持ち分比率は２０