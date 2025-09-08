今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、今晩のＮＹダウや米長期金利の動向に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４７円１０～１４８円２０銭。 この日は、石破茂首相が７日に退陣を表明したことを受け、一時１４８円５０銭台までドル高・円安が進行した。しかし、ドルの上値は重く、夕方の欧州時間には１４７円５０銭近辺まで下落した。今晩は目立った経済指標の発表は予定されていない。為替相場は