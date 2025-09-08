シルバーウィークに家族旅行を検討中の方には、地元グルメやアクティビティ、温泉などの施設を家族みんなで楽しめる「道の駅」めぐりがおすすめです。この記事では、シルバーウィークにぜひ訪れてほしい東北地方の道の駅を紹介します。各施設のWi-Fiやキャッシュレス決済の整備状況についてもまとめたので参考にしてください。●「グルメ」が自慢の道の駅今回は、一度は味わいたいグルメ自慢の道の駅をピックアップしました。