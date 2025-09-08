8日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3万3085枚だった。うちコールの出来高が1万6880枚と、プットの1万6205枚を上回った。コールの出来高トップは4万5000円の3132枚（21円高62円）。プットの出来高トップは4万円の1329枚（20円安7円）だった。 コールプット 出