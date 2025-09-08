8日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5011枚だった。うちコールの出来高が7560枚と、プットの7451枚を上回った。コールの出来高トップは4万7000円の2189枚（65円高130円）。プットの出来高トップは2万5000円の694枚（2円安12円）だった。 コールプット 出