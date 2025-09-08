8日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は727枚だった。うちプットの出来高が570枚と、コールの157枚を上回った。プットの出来高トップは2万2000円の206枚（1円安20円）。コールの出来高トップは4万5000円の47枚（230円高770円）だった。 コールプット 出来高