中国・上海市の回転ずし店で女性客が暴れ、注意した外国人客にも食って掛かる騒動があった。中国メディアの紅星新聞などが7日に報じた。記事によると、騒動があったのは今月5日午後9時半ごろ。現場で撮影された映像には、市内の日系回転寿司店で女性客が男性店員を前にして皿やお盆を無造作に床に放り投げ、文句を言う様子が映っている。向かいの席の外国人客が注意すると、中国語で「あんたはなぜ中国に来たんだ？」などと食って