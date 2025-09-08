米国のトランプ大統領は現地時間9月7日、複数の欧州首脳が8日または9日に訪米し、ウクライナ情勢について協議をおこなうと表明しました。トランプ氏は、近いうちにロシアのプーチン大統領とも電話会談をおこなう予定だと述べました。また、ウクライナ情勢の現状について「満足していない」としつつも、「すぐに解決できる」という自信を強調しました。米国を訪れる欧州首脳の名前については明かさず、ホワイトハウス側も現時点でコ