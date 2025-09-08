9月7日、タイのバンコクで『バレーボール世界選手権』（世界バレー）の3位決定戦がおこなわれた。世界ランク5位の日本は、世界ランク2位のブラジルにセットカウント2−3で敗れ、15年ぶりのメダル獲得はならなかった。試合は文字通り死闘となった。第1、2セットはブラジルの高さと強打になすすべなく、完敗のまま試合終了のホイッスルを聞くと思われた。しかし、ここから日本が本領を発揮する。チームコンセプトの一つである