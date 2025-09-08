タレントの上沼恵美子（70）が8日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。結婚相手について持論を述べた。上沼は「慎重に結婚相手を選んだほうがいい」と語り、“ドキドキさせてくれる人がかっこいい”という意見には「あかん。そんなのはあかんあかん。ドキドキさせるのは1番あかんぞ」とコメント。「恋人としてはいいけど、夫としては最低やと思う。遠く見ながらたばこをくゆらせるような男は、絶