歌手でタレントの早見優が7日に自身のアメブロを更新。タレントの松本伊代とともに歌手・松田聖子のコンサートを訪れたことを報告した。【映像】早見優、美脚際立つミニスカート姿に反響この日、早見は「昨日は、ずっと楽しみにしていた松田聖子さんのコンサートに行ってきました！一緒に行ったのは、伊代ちゃん」と報告。「ステージに立つ聖子さんは、今も変わらずキラキラと輝くパフォーマンス すべてがオーラに包まれていて