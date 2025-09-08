◇卓球WTTコンテンダー アルマトイ(9月2日〜7日、カザフスタン)卓球WTTコンテンダー アルマトイが7日まで行われ、日本勢は5種目中3種目を制しました。女子シングルスでは、カットマンの橋本帆乃香選手(世界ランキング12位)が中国の覃予萱選手(同43位)を4-0の圧勝。今大会は中国の若手選手や準決勝で何卓佳選手(同20位)など、中国選手4人を倒し頂点に立ちました。橋本選手は世界のトップ選手が集った先月のヨーロッパスマッシュでは