第82回ベネチア国際映画祭が6日に閉幕し、米国のジム・ジャームッシュ監督（72）が監督と脚本を務めた「ファザー・マザー・シスター・ブラザー」が、最高賞となる金獅子賞をサプライズ受賞した。金獅子賞の最有力候補と目されていたイスラエルの攻撃を受けるパレスチナ自治区ガザ地区を舞台にしたカウテール・ベン・ハニア監督の「ザ・ボイス・オブ・ヒンド・ラジャブ」は、次点となる銀獅子賞（審査員大賞）を手にした。米ニュー