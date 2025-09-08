ロッテは8日、中村奨吾内野手が福島県内の病院にて腰部鏡視下手術を行ったと発表した。中村は今季20試合に出場して、打率.186、1本塁打、3打点の成績で、5月6日に一軍登録抹消された後は、ファームの試合に出場していた。