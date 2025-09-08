巨人・戸郷翔征投手（２５）が８日にジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加した。前回登板のヤクルト戦（京セラ）では６回１失点の好投で今季５勝目をマーク。先発予定となっている９日の広島戦（東京ドーム）では自身の連勝もかけてマウンドへと上がる。７日にはセ・リーグを首位で独走していた阪神が優勝。デーゲーム開催だった同日の中日戦（バンテリン）を終えてから、自宅のテレビでライバル球団の歓喜の輪を見届け