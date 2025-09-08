「SixTONES」の京本大我さんが2025年9月7日にXで、番組の撮影でお笑い芸人の出川哲朗さんと「チュー」したものの、放送には使われなかったことを明かした。ファンからは「見たい」の声相次ぐ京本さんは、SixTONESの冠番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系）を指す「#GOスト」のハッシュタグを付け、「俺と出川さんがチューしたのカットされてる」と明かした。京本さんは続けて、「カットされちゃったら、ただのプライベートキッ