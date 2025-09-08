“ローラ節”健在８月中旬、渋谷区・原宿にあるレンタルスペースからキャハハッという特徴的な笑い声が聞こえてきた。その直後、姿を見せたのはローラ（35）である。実はこの日、ローラは米シンガーソングライターのビリー・アイリッシュ（23）と対談を行っていたのだ。「現在、ビリーは世界ツアー『HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』の真っ只中で、日本には８月16、17日に開催されるさいたまスーパーアリーナでのライブと香水ブラ