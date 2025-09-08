参政党の神谷宗幣代表（47）が8日、国会内での定例会見で、元衆院議員で評論家、コメンテーターとしても活躍する豊田真由子氏（50）が同党のボードメンバー（役員）に就任したと発表した。 【写真】“騒動”の渦中、報道陣に一礼して会場に入る豊田真由子氏 神谷氏は「（党の）政調会長補佐ということで、元衆議院議員の豊田真由子さんにもボードメンバーに入っていただきたい。議員で