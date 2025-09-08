ルノートルは、2025年9月17日(水)、日本最大級のデパ地下としてリニューアルする西武池袋本店地下1階に新店舗をオープン。 ルノートル 西武池袋店 ルノートルは、2025年9月17日(水)、日本最大級のデパ地下としてリニューアルする西武池袋本店地下1階に新店舗をオープンします。 1979年、ルノートルが日本で初めて店舗を構えたのは、他でもない西武池袋本店です。現在ほどフランス菓子店が街に多くなかった当