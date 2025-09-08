アトレ取手では、茨城県内から18ほどの酒蔵が取手に集結し、様々な茨城の地酒に出会える『SAKE MEETING 2025秋』を2025年10月4日(土)に開催。 アトレ取手『SAKE MEETING 2025秋』 所在地：茨城県取手市中央町2-5営業時間：平日／10:00〜21:00 土日祝／0:00〜20:00※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。 アトレ取手では、茨城県内から18ほどの酒蔵が取手に集結し、様々な茨城の地酒に出会える