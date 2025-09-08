フジテレビ本社にて8日、「フジテレビコンテンツラインナップ発表会」が開催され、コンテンツ事業局ディストリビューションセンター室長の橋詰知明氏、投資戦略センター編成管理部長の赤池洋文氏、投資戦略センター室長の加藤正臣氏、コンテンツ投資戦略局長の藤井修氏、第1スタジオドラマ・映画制作センター室長の大木綾子氏、コンプライアンス推進局長の吉田優子氏が出席。2024年末より発生した一連の不祥事を改めて謝罪した。