グローブライドは、マッシュホールディングスならびに宮城県女川町との3者共創により、2025年10月5日(日)、宮城県女川町において魅力溢れる体感イベント「女川・海と釣りとファッションの祭典 〜Sea, Fishing and Fashion Festival」を開催します。 女川・海と釣りとファッションの祭典 〜Sea, Fishing and Fashion Festival ■開催日：2025年10月5日(日)■会場：宮城県・女川町内3会場(マッシュパーク