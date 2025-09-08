ロッテは8日、中村奨吾内野手（33）が福島県内の病院で腰部鏡視下手術を受けたと発表した。手術日や全治までの期間は明らかにしていない。中村奨は11年目の今季20試合に出場して打率・186、1本塁打3打点。5月6日の出場選手登録を抹消され、その後は2軍調整を続けていた。