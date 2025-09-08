新潟県などは8日、世界文化遺産「佐渡島の金山」（新潟県佐渡市）の朝鮮半島出身者を含む全ての労働者の追悼式を9月13日に開くと明らかにした。県と市、民間団体で構成する実行委員会が主催し、2回目。韓国政府は追悼の辞の内容に関し、労働の強制性の表現を巡って意見が折り合わなかったとして、昨年に続き欠席する。県によると、参加者は80人程度で調整。実行委関係者は「今年も韓国側が来なくてとても残念」と話した。日