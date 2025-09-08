タクシーで酒に酔って寝ていた女性にキスをした疑いで、運転手の男が逮捕されました。藤田勝人容疑者（58）は6月7日早朝、東京・千代田区のマンションの敷地内で、停車中のタクシーの車内で、酒に酔って寝ていた女性の口元にキスをするなどした疑いが持たれています。ドライブレコーダーや防犯カメラの映像などから犯行を特定し、逮捕したということです。警視庁によりますと、口元に違和感を感じて目を覚ました女性が「キスしまし