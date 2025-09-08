サッカーワールドカップ欧州予選。7日はグループA、E、G、Jの8試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。グループAでは、4日の初戦でスロバキアに黒星を喫したドイツが北アイルランドに3−1で勝利。今大会初勝利を飾りました。スロバキアがルクセンブルクに1−0で2連勝としています。グループEでは