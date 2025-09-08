ヨドバシカメラの下請法違反について記者会見する公正取引委員会の担当者ら＝8日午後、東京都千代田区プライベートブランド（PB）商品の製造を委託する業者など計6社への支払代金を不当に減額したとして、公正取引委員会は8日、家電量販店大手「ヨドバシカメラ」（東京）の下請法違反を認定し、再発防止を求め勧告した。同社は減額分を既に返還している。公取委によると、同社は2024年1月〜25年3月、（1）モバイルバッテリーな