きょう8日も鹿児島県内は厳しい暑さとなりました。残暑が厳しい一方で、いちき串木野市ではが見られました。 田園風景が広がるいちき串木野市生福地区では、草木についた朝露が朝日に照らされ輝いていました。 また、隣の冠嶽地区では、田んぼの脇でヒガンバナが赤い花を咲かせていました。 8日の県内の最高気温は、肝付町前田で35.3度と猛暑日となったほか、鹿屋市で34.1度、鹿児島市で33.6度と暑い一日となりました。厳しい残