WEリーグを戦うRB大宮アルディージャWOMENは7日に公式Xを更新し、9月9日12時に何らかの発表を行うことを告知した。クラブが投稿した動画には「HAPPY WEDDING」と刻まれたユニフォームが登場し、背番号部分には発表日の0909がデザインされていた。さらに鐘の音が鳴り響いており、発表内容のヒントを示すようなものになっている。これに対してファンは「誰だー?」「これはどういう意味なんだろう」「めっちゃ気になる!」などと