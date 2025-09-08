現在公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、公開52日間で観客動員2200万人、興行収入314億円を記録。日本で公開された映画史上、最速で300億円を突破した。【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第5弾キービジュアル解禁PV本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によ