¡Ø²È»öÂå¹Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤é³Ø±à°ì¤ÎÈþ¾¯½÷¤Î²ÈÂ²¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡Ê±öËÜ¡§¸¶ºî¡¢¥¦¥ë¥¢¡§Ì¡²è¡¢½©Çµ¤¨¤ë¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø²È»öÂå¹Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤é³Ø±à°ì¤ÎÈþ¾¯½÷¤Î²ÈÂ²¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àÍÄ¤¤º¢¤ËÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢¸½ºß¤ÏÁÄÊì¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»2Ç¯À¸¡¦ÂçÄÐÀ²æÆ¡£ÁÄÊì¤«¤é²È»ö¿æ»ö¤òÃ¡¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿ÍÊÂ¤ß°Ê¾å¤Î²È»ö¥¹¥­¥ë¤¬¿È