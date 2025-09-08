ティーウェイ航空は、トリニティ・エアウェイズにリブランドすると発表した。ラテン語で「三つが一つに集まり完全さを成す」という意味を持つ、「Trinitas」に由来する。リブランドは2026年上半期から段階的に実施する。ティーウェイ航空は、2010年に旧漢城航空から社名を変更し、運航を開始。今年、韓国の大手リゾート運営企業である大明ソノグループが経営権を取得していた。大明ソノグループはエアプレミアにも出資していたもの