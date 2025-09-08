スコットランド王者のセルティックは今夏、移籍市場での動きが批判を浴びた。必要な補強に資金を投じなかったとの指摘は少なくない。チャンピオンズリーグ予選でまさかの敗退を喫したこともあり、ファンやOBは苛立ちを隠せない。そんななか、セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』は夏の新戦力を採点。日本代表の招集歴ないにもかかわらず、アルビレックス新潟から名門に加入した稲村隼翔には、５点がつけられた。