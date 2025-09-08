9日の薩摩地方は雲が広がりやすく、午後は一時的な雨の可能性があります。大隅地方は日中晴れますが、午後はにわか雨に注意。種子島・屋久島地方は概ね晴れますが、午後は天気が不安定になりそうです。奄美地方も晴れます。いずれの地域も午後は天気の急変に注意が必要です。約3年ぶりの皆既月食が未明に観測。県内でも赤黒く染まる月が各地で見られました。次回は来年3月3日に見られます。（詳しくは動画をご覧ください）