石破総理の辞任表明について、アメリカと中国はどのように見ているのでしょうか。7日、取材に応じたアメリカのトランプ大統領。アメリカトランプ大統領 「（Q.日本の総理が辞任を表明したが…）私は知らない」そっけなく答え、その場をあとにしました。しかし、その6時間後…アメリカトランプ大統領 「驚いたよ。彼のことは知っていたし好きだった。彼はいい人だと思った。我々はうまくやっていた」「驚いた」とコメ