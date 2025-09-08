厳しい残暑が続いています。きょう、東京都心は気温35℃に達し、9月としては観測史上最多となる4日目の「猛暑日」となりました。この暑さ、いつまで続くのでしょうか。9月に入っても続く、うだるような暑さ。きょうも強い日差しの影響で、関東から西日本を中心に午前中から気温が上昇。午後3時現在、各地の最高気温は▼甲府市で37.7℃、▼静岡県浜松市で37.3℃。関東地方でも、▼千葉県市原市で36.5℃、▼さいたま市で36℃など、猛