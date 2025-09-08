石破総理が辞任する意向を表明したことを受け、自民党は総裁選を来月4日投開票とする方向で最終調整に入りました。そして“ポスト石破”に向けた動きも活発になっています。辞任表明会見から一夜明け、笑みを見せながら自民党本部に入った石破総理。出席した臨時の役員会では幹部らに対し、次のように伝えたといいます。自民党森山裕 幹事長「（石破総理から）『新総裁が選ばれるまでの間、国民の皆様方に対して、果たすべ