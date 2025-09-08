■誤報となった7月の「首相退陣へ」報道「えっ⁉新聞の号外って本人が否定しても“首相周辺”から聞いた話だけで出せちゃうんだ、じゃあ“首相周辺”が実は裏切り者で、記者に対してテキトーな情報を流したら、簡単に政局がつくれちゃうんじゃ……」そんな風に衝撃を受けた人も多いのではないか。さる7月23日、読売新聞が「石破首相退陣へ」という号外を出して「誤報」となった経緯を検証した記事のことである。「首相『辞