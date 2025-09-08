今回、Ray WEB編集部は大学であった迷惑な話について読者に聞いて漫画にしてみました。主人公は友だちの智子と同じ授業をとっています。ある日2人で授業を受けていると、遅刻してきた人が前に座ってきて……？主人公たちの前に座ってきた人がなんと大量の香水をかけ始めました。扉が閉まった密閉した空間では、香水の匂いがキツくなっています。主人公たちはこのキツい匂いに耐えられるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：