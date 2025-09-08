【モデルプレス＝2025/09/08】AKB48の佐藤綺星が7日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開した。【写真】AKB人気メンバー、美脚輝くミニワンピ姿◆佐藤綺星、白ワンピースで美しい脚披露佐藤は「ありがとうございました。たくさんの方とまた仲を深めることが出来て幸せでした」とファンとの対面への喜びをつづり、白いワンピースと赤いパンプスを組み合わせたコーディネートで美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。この投稿に、