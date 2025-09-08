8日正午ごろ、福岡県春日市で2階建ての住宅1棟を焼く火事がありました。この家に住む30歳の男性は出火当時、仕事で外出していたためケガはありませんでした。 消防によりますと、8日正午ごろ、福岡県春日市下白水南で「2階建ての住宅から煙が出ている」と、近くの人から119番通報がありました。消防車6台が駆けつけ消火にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟を焼きました。 ■近くの人「