大ヒット中のアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来』（７月１８日公開、外崎春雄監督）の興行収入が、７日までの公開５２日間で３１４億２５９１万６９００円に達したと、公式Ｘが８日に発表した。現在日本で公開された映画で歴代３位を記録している同作。興行収入歴代２位の「千と千尋の神隠し」（２００１年公開）の３１６・８億円に迫っている。同１位はシリーズ前作「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編