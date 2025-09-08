◆パ・リーグロッテ―オリックス（８日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・森友哉捕手が８日、出場選手登録された。右太もも裏のけがが回復し、８月２９日のウエスタン・中日戦（ほっと神戸）で実戦復帰。翌３０日の同戦（同）ではウォルターズから右越えソロを放つなど、順調に調整を進めてきた。２日の同・くふうハヤテ戦（杉本商事ＢＳ）では、守備に復帰。捕手としての動きもクリアし、この日１軍に合流した。７