◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽阪神岩崎優投手▽阪神門別啓人投手▽阪神石井大智投手▽ヤクルト小川泰弘投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ロッテ河村説人投手▽オリックス森友哉捕手【出場選手登録抹消】▽日本ハムマルティネス捕手▽ロッテゲレーロ投手▽オリックス山下舜平大投手▽オリックス堀柊那捕手▽西武篠原響投手