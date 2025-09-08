2025年9月6日、秋篠宮家の長男・悠仁さまの成年式が行われた。昨年、18歳の誕生日を迎え、成年皇族になった悠仁さま。当時は大学受験を控えていたため、19歳の誕生日に成年式が行われた。【写真】成年式での愛子さまのピンクドレス姿を見る。他、悠仁さまが自転車でキャンパスを移動されるお姿なども儀式は午前8時45分頃、秋篠宮邸で行われた「冠を賜（たま）うの儀」で始まり、午前10時頃、成年の冠を着ける「加冠の儀」に臨