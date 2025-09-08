日本テニス協会は8日、元世界ランキング4位で現73位の錦織圭（35＝ユニクロ）が、9月12、13日に東京・有明コロシアムで行われる男子の国別対抗戦デビス杯ファイナル予選2回戦・日本―ドイツ戦および、同24〜30日に同会場で行われる木下グループ・ジャパンオープンを欠場すると発表した。1月の全豪オープンでは2回戦に進出した錦織は、3月以降は腰や右肩の故障に苦しみ、全仏オープン、ウィンブルドン選手権を欠場。8月初旬のシ