モリゾー・キッコロと「マツケンサンバ２」で大盛り上がり２００５年に開かれた愛・地球博（愛知万博）の２０周年を祝い、理念を改めて世界に発信する記念行事が７日、名古屋市北区のＩＧアリーナ（愛知県新体育館）で開かれた。当時、関わった著名人らが集まり、映像やライブパフォーマンスで連帯を訴えた。記念行事は、愛知万博の事業を継承している地球産業文化研究所（東京都）の主催で、「再会」を意味する「ＲＥＵＮＩＯ